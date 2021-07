Positano, tre interventi del 118. Malore a una ragazza in albergo, poi soccorsi per caduta nelle scale e anche a Furore

Positano, tre interventi del 118. Malore a una ragazza in albergo, poi soccorsi anche a Furore. Giornata intensa di interventi nella cittadina della Costiera amalfitana, ben tre volte l’ambulanza del 118 convenzionata con la ASL di Salerno è intervenuta, l’ultimo episodio in un albergo a Fornillo, per fortuna nulla di grave. Probabilmente un colpo di calore per una ragazza 23enne. In Via Pasitea intervento per una caduta nelle scale e anche a Furore.