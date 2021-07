Positano tra mare, libri e natura nel servizio del TGR Campania

Positano, costiera amalfitana. La città verticale riparte nel segno della cultura e sceglie l’emozione come elemento fondamentale di ripresa. Un interessante servizio andato in onda sul TG3 Campania e riportato dalla pagina Facebook del Comune ci porta a scoprire Positano tra mare, libri e natura. Perché la città della costiera amalfitana non è solo mare e sole, ma in questa estate punta al rilancio attraverso molti appuntamenti culturali che regaleranno serate piacevoli ai residenti ed ai tanti turisti che scelgono Positano per le proprie vacanze.