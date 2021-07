Positano, torna “Mare, Sole e Cultura” al Palazzo Murat con la Ciabatti, oggi su Repubblica e Corriere.

Ritorna la storica manifestazione letteraria della perla della Costiera amalfitana, una delle più storiche e consolidate non solo della Costa d’ Amalfi ma della Campania e del Sud Italia. Ci mancherà De Crescenzo , ci mancherà Marotta, e non solo, sono tanti gli autori che abbiamo conosciuto e incontrato, magari anche sorseggiando un drink al bar, oramai dopo decenni di giornalismo questa manifestazione, voluta inizialmente dalla famiglia Attanasio e Cinque del San Pietro, ora diventata di tutti, per noi è stata un punto di riferimento e sicuramente Positanonews è la testata giornalistica che maggiormente la ha seguita in tutti i questi anni, bentornata e buon lavoro.

Stasera avremo Teresa Ciabatti , una scrittrice che ha vinto molto e poteva vincere lo Strega e non solo, è nata a Orbetello nel 1975, vive a Roma.

I suoi romanzi sono: Adelmo, torna da me (Einaudi Stile libero), I giorni felici (Mondadori), Il mio paradiso è deserto (Rizzoli), Tuttissanti (Il Saggiatore ), La più amata (Mondadori, finalista Premio Strega 2017), Matrigna, Milano, Solferino.

Il programma del 23 LUGLIO 2021

ore 21:00 @ Palazzo Murat

IL TEMPO DEL VIAGGIO

TERESA CIABATTI

ANNALISA MONFREDA

con la partecipazione di NINA ZILLI

Oggi articoli sul Corriere e su Repubblica