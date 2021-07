Positano, torna “Mare, Sole e Cultura” nello splendido scenario del Palazzo Murat, sicuramente la location più affascinante della Divina

Riparte dunque nella sua collocazione d’elezione la storica manifestazione letteraria della perla della Costiera amalfitana, una delle più storiche e consolidate non solo della Costa d’ Amalfi ma della Campania e del Sud Italia. Ci mancherà De Crescenzo , ci mancherà Marotta, ideatore del meritorio Premio di Giornalismo Civile, e non solo, sono tanti gli autori che abbiamo conosciuto e incontrato, magari anche sorseggiando un drink al bar, oramai dopo decenni di giornalismo questa manifestazione, che non troveremo più. La manifestazione è voluta inizialmente dalla famiglia Attanasio e Cinque del San Pietro, in particolare ricordiamo Salvatore Atanasio, ultimo sindaco albergatore avuto a Positano, ora diventata di tutti. Positanonews è la testata giornalistica che maggiormente la ha seguita in tutti i questi anni e gli diamo il bentornato cin gli auguri di buon lavoro.

Stasera avremo Teresa Ciabatti , una bravissima scrittrice, nata a Orbetello nel 1975, vive a Roma.

I suoi romanzi sono: Adelmo, torna da me (Einaudi Stile libero), I giorni felici (Mondadori), Il mio paradiso è deserto (Rizzoli), Tuttissanti (Il Saggiatore ), La più amata (Mondadori, finalista Premio Strega 2017), Matrigna, Milano, Solferino. Con lei la collega giornalista Annalisa Monfreda penna affermata, direttrice di Donna Moderna con la partecipazione importante di Nina Zilli, sempre alle 21, al “Palazzo”.

