Positano Teatro Festival dopo ventuno anni la conferenza stampa senza Gerardo D’Andrea

Positano Teatro Festival dopo venti anni la conferenza stampa senza Gerardo D’Andrea . Passa il tempo , oggi si tiene la conferenza stampa di presentazione del XVIII Positano Teatro Festival – Premio Annibale Rucciello in programma dal 7-10 agosto a Positano (Salerno) alle 11 presso il Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli.

Si legge: “Il Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, la rassegna ideata e diretta da Gerardo D’Andrea, che ‘offre uno sguardo sulla drammaturgia contemporanea, italiana e straniera’, quest’anno celebra la sua diciottesima Edizione ma sono ventuno gli anni della sua storia.

Il “Positano Teatro Festival” era Gerardo D’Andrea, anima della manifestazione , ideatore, curatore, direttore artistico, ne seguiva tutte le fasi, dall’allestimento, ai cartelloni se erano esposti o no in maniera corretta, le location, era lui che ci chiamava, come chiamava tutti, che addirittura ci suggeriva degli articoli sui backstage, su curiosità, su quegli aspetti di colore che accompagnano il mondo del teatro. E il Positano, Teatro Festival ne ha avuti parecchi, dagli aspetti di colore a quelli di cronaca, oggetto anche di pro e contro sui programmi e politici, che lo hanno portato a sospendere qualche anno, ma anche a grandi riconoscimenti, il tutto aveva un solo denominatore unico, Gerardo D’Andrea, e a lui va il nostro pensiero, e andrà sicuramente il pensiero di tutti, del sindaco Giuseppe Guida, ma anche dell’ex Michele De Lucia, che ha fortemente voluto questa manifestazione impegnando anche risorse proprie quando venivano meno quelle della Regione Campania, ricevendo il plauso della stampa specializzata nel teatro.

“Dacci un taglio diverso, cogli qualche aspetto che colpisca”, ci diceva alle prime edizioni Geardo, di carattere spigoloso forse, ma accentrava in se tutto, ci chiamava per dare risalto a un evento, per indicare una nuova location, come quando, in accordo con l’amministrazione De Lucia, si è rivoluzionata la filosofia della distribuzione delle manifestazioni del teatro, non tutto concentrato al campetto di tennis a fianco dei Mandara, grazie alla famiglia Romano, e prima ancora nello spazio dell’ Incanto alla spiaggia, ma per tutto il paese, un “teatro verticale”, da qui nacque il teatro a Montepertuso, la Garitta come location per i bambini, la piazzetta “Bellina” a Libarlati. Facevamo veri e propri briefing, insomma ci faceva lavorare come non faceva nessuno, ma anche crescere “trova la notizia”, il retroscena, la prima volta di Moscato, la mamma di Ruccello, poi il creare “l’attesa”, giornalisticamente parlando, e cogliere il “particolare”, che non era la recensione dello spettacolo, da giornalismo specializzato e di settore, ma tutto quello che poi alimentava l’interesse e la curiosità verso la manifestazione. Oggi la notizia è questa , dopo 21 anni la conferenza stampa ci sarà senza Gerardo.

Nel corso della conferenza stampa sarà annunciato l’assegnazione del Premio Annibale Ruccello 2021 e il Premio Pistrice – Città di Positano. Quest’anno l’autore dell’opera Premio Annibale Ruccello è l’artista Gaetano Di Riso.

Saranno presenti alla Conferenza Stampa: la presidente dell’Associazione Positano per il Teatro Bianca de Tommasis; il sindaco di Positano Giuseppe Guida; l’assessore al Bilancio Michele De Lucia; il delegato al turismo, manifestazioni e cultura Giuseppe Vespoli; le protagoniste dello spettacolo inaugurale Antonella Morea e Martina Carpi; le Compagnie, gli Autori, le Attrici e gli Attori”.