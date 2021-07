Positano, successo per la mostra di Luigi Collina dedicata ad Alan al Bar Internazionale. La mostra di Luigi Collina, al Bar Internazionale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, commuove per la sensibilità e la creatività del suo creatore, con le opere dedicate ad Alan.

“Il backstage sono stati i due lockdown – ci ha detto -. I disegni sono stati la mia via di fuga. La mostra è dedicata ad Alan Frenkiel, che purtroppo è mancato nel 2020, un personaggio molto importante sia per Positano che per me, critico d’arte, testimone e protagonista degli anni Settanta a Positano”.