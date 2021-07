Positano: spunta lo speciale cartello segnaletico per i turisti. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è stato realizzato uno speciale cartello segnaletico per i turisti. A sottolineare il gesto è stata Rosalba De Lucia, della quale riportiamo le parole di seguito:

Giorni fa passeggiando per Positano mi ha colpito questo cartello segnaletico

Alla persona che l’ha ideato va tutto il mio plauso. Finalmente qualcuno che opera e non parla che ama Positano e la sua grande indistruttibile Essenza.

Non mi stancherò mai di ripetere che il turismo non ha colore politico anche se è stato permesso a persone di fuori di venire a comandare a Positano solo per raggiungere i propri interessi a discapito dei positanesi e di Positano e del turismo che ha fatto grande questa località nel mondo, non hanno la minima infarinatura.