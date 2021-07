Positano, sotto la pioggia turisti ammassati in attesa della SITA per Amalfi e Salerno.

Complice la poggia che si è registrata nelle prime ore di questa domenica pomeriggio, non sono mancati i disagi per i numerosi turisti che stanno, nuovamente affollando in queste tanto attese vacanze estive, la perla della Costiera Amalfitana.

Come già segnalato e documentato nei giorni precedenti, dal nostro giornale, non sono tardati ad arrivare i numerosi disagi, che colpiscono sempre più i pendolari e i turisti, costretti a spostarsi in bus, sempre più affollati e costretti ad attendere eventuali ritardi degli stessi.

Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, si sono verificati purtroppo, problemi per i turisti, che sono stati costretti ad attendere l’arrivo della Sita tra Amalfi e Salerno, sotto la pioggia battente, accalcati ed ammassati alla Sponda, come documentano anche le foto scattate sul posto.

Ci auguriamo che i disagi, verificatisi negli ultimi giorni, possano presto appianarsi, anche grazie ad un intervento tempestivo da parte della Regione Campania, nell’intensificare e nel garantire un maggior numero di corse, permettendo così non solo ai cittadini della costiera, ma anche e soprattutto ai turisti che soggiornano in questo meraviglioso angolo di Paradiso, di vivere momenti di sola e pura spensieratezza, all’insegna del buon cibo e delle splendide spiagge che l’incantevole costiera riesce ad offrire.