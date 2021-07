Positano , Santa Margherita a Fornillo , la raccolta fondi per la statua anche dall’estero da Positanonews, domani benedizione delle gestanti . Don Danilo Mansi e Antonio Cioffi, con i fedeli del quartiere, hanno intenzione di far restaurare la statua di Santa Margherita, una delle più antiche di Positano e della Costa d’ amalfi . Oggi martedì 20 luglio, i festeggiamenti con due messe : Ore 07,30 Santa Messa Ore 19,00 solenne celebrazione Eucaristica con la benedizione delle gestanti per chiedere la grazia di un parto felice e la salute del nascituro. Da sabato 10 luglio il novenario ogni sera con la recita del rosario e coroncina, tutti i giorni alle 18.30 ( in diretta ripresa da Antonio Cioffi)

A scriverci in tanti fra questi un’amica storica di Positano

Ho letto su Positanonews che c’è una raccolta fondi x la restaurazione della statua di Santa Margherita: su quale numero IBAN si può fare una donazione?

Sono cresciuta a Fornillo e Margherita del Fornillo è una mia carissima amica.

Ecco i dati dunque per il bonifico

IT10 T030 6909 6061 0000 0108 132

INTEST: SANTA MARIA ASSUNTA POSITANO

Bic/swift BCITITMM

Antonio Cioffi ha ringraziato tutti

Da parte mia al termine di questi giorni intensi di preparazione alla festa di s. Margherita V. M. un ringraziamento di cuore al nostro parroco, a don Nello, alle suore e a tutte quelle persone che hanno collaborato.

La Cappella

La piccola cappella è stata ristrutturata nella seconda metà del Settecento dalla Famiglia Porcelli con il contributo di Nicola Romito , come indica un’epigrafe in marmo ancora visibile sul lato destro della facciata. La pianta è quadrangolare e la copertura è a volta a botte lunettata, decorata con dischi in maiolica con croci. Il pavimento ben conservato è di maiolica con motivi floreali, in alcuni tratti interrotto dalla botola per l’accesso alla terra santa e da due lapidi. Sull’ingresso vi è la cantoria con l’organo. Molti non sanno che a parte le statue di Santa Margherita vi è una della Madonna Addolorata e una di San Luigi Gonzaga, ma anche una reliquia di un frammeto osseo proveniente dalla Sicilia. C’erano anche dei quadri stupendi sulle stazioni della Via Crucis, purtroppo rubati, come la coroncina sulla testa della Statua di Santa Margherita . Statua che è molto interessante e meritevole di restauro