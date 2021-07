Anche quest’anno, con l’arrivo della stagione estiva 2021, a Positano sono attivi gli info-point turistici, un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, seguita dall’ Assessore al Turismo Giuseppe Vespoli.

Gli stand informativi, dislocati nei punti nevralgici di Positano, saranno al servizio dei tanti ospiti che affollano la cittadina, a partire dalla metà di luglio fino a settembre.

Quest’anno sarà attivo anche l’ufficio del turismo presso la Spiaggia Grande, oltre alle consuete postazioni alla di Sponda, Piazza dei Mulini, Montepertuso e Nocelle.

Gli Infopoint, nati grazie ad una collaborazione con Positanonews, saranno a disposizione per tutti i turisti per fornire tutte le informazioni sugli eventi in corso a Positano, gli alberghi, i ristoranti, esercizi commerciali del paese, gli orari dei vari mezzi di trasporto sia via mare per visitare le isole vicine sia via terra per raggiungere le altre famose località sulla Costa d’Amalfi.