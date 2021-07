Positano (Costiera Amalfitana) riparte in nome della cultura con la mostra in onore di Dante Alighieri, di Giuseppe Fanfani, da tempo fautore di mostre a scopo di beneficenza.

Si è svolta oggi a Positano la mostra, dedicata al poeta trecentesco Dante Alighieri, che con la sua opera più famosa La Divina Commedia, è considerato ancora oggi, uno dei poeti più rappresentativi della cultura e della letteratura italiana.

La mostra, tenutasi, nel pomeriggio odierno, nasce, come spiega Fanfani da un incontro con il primo cittadino, il quale, in una breve intervista spiega al nostro giornale i nuovi progetti in vista.

“Abbiamo riaperto la nostra Pinacoteca, luogo ideale, dove poter mettere in mostra la cultura. Iniziamo, con la mostra Giuseppe Fanfani sul noto poeta Dante Alighieri in memoria del settecentesimo anniversario della morte del poeta”, spiega, dott. Giuseppe Guida, sindaco della città verticale

Il primo cittadino inoltre annuncia:- “La Pinacoteca, non sarà solo un luogo dove verrà messa in mostra l’arte e la cultura, ma a breve, al piano di sotto verrà aperto, un ufficio turistico del Comune di Positano”.

“Questa è una splendida notizia– prosegue- poichè Positano deve essere munito di un sito turistico, per riuscire a fornire ai suoi ospiti tutte le informazioni necessarie.