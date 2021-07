Positano ricorda Titti La Camera: messa in suo onore celebrata mercoledì 14 luglio

Positano. Ricordiamo la tragica scomparsa di Maria La Camera (Titti per gli amici), di 27 anni, di Positano che lavorava a bordo della Msc Preziosa, trovata morta nella sua cabina il 14 luglio 2013, ma lei è sempre viva nei cuori di chi la ha conosciuta .

La nostra Titti era una delle ragazze più brillanti della Costiera amalfitana e in suo onore era stato istituito anche un prestigioso Premio sospeso solo a causa della Pandemia per il Covid.

Non dimentichiamo la giovane, che con la sua immensa dolcezza anche in questi momenti ci guarda e ci protegge.

Titti ci invita a essere buoni e generosi , come era lei, sempre disponibile per tutti. Aveva un grande cuore e amore per la vita, che viveva con grande coraggio e gioia, ed è questo il suo messaggio più bello.

Titti è volata via come un angelo sul mare, per dirci vivete con amore ogni giorno, ogni minuto, ogni attimo, amate il prossimo, quello che fate, ogni piccola gioia della vita e vogliatevi bene.

La messa in onore del ottavo anno della sua dipartita, verrà infatti celebrata mercoledì 14 luglio nella Chiesa di Sant’Assunta alle ore 19.00, dove i familiari e tutti gli amici e tutti coloro che l’hanno amata potranno in questo modo onorare il suo dolce ricordo.