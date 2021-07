Positano, ragazza in choc anafilattico salvata da medico in vacanza. Intervento salva vita l’altro ieri nella perla della Costiera amalfitana. A Liparlati una ragazza si è sentita soffocare quando la ha vista Alessandro Canale un medico in vacanza che le ha fatto una bentelan. Aveva mangiato del tonno, forse una allergia, e stava soffocando. Dopo e’ intervenuto il 118 chiamato da un vigile urbano prontamente intervenuto.