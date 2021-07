Positano, prosegue la campagna vaccinale. Quasi tutti i cittadini hanno ricevuto almeno la prima dose

Positano, costiera amalfitana. Prosegue la campagna vaccinale con grande adesione da parte dei cittadini. Nella mattinata di oggi sono stati fatti 156 vaccini e per la prossima settimana tutti i positanesi iscritti alla piattaforma avranno ricevuto almeno la prima dose restando in attesa di completare il ciclo, mentre sono già in tanti ad aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Positano, grazie alla partecipazione dei suoi cittadini alla campagna di immunizzazione, potrà vivere un’estate più serena all’insegna della ripresa socio-economica, seppur nel continuo rispetto delle regole anti-Covid che permangono vista la situazione ancora delicata.