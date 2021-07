Positano, pedaggio in Ztl: respinte le tariffe differenziate tra gli operatori turistici residenti e i forestieri. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale della Campania hanno respinto il ricorso presentato dalla “Project Napoli Service” contro il comune di Positano. Casus belli , le tariffe imposte per l’ingresso nella zona a traffico limitato. La società di trasporti partenopea, attraverso i suoi legali, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, ritenendolo discriminatorio in virtù della differenza di denaro richiesta per gli operatori residenti e i non residenti.

Secondo i vertici della “Project Napoli Service”, inoltre, perché entrasse in vigore, la tariffa doveva preventivamente esser prevista dai dettami del Piano urbano del traffico. Attraverso una delibera di marzo 2018, relativa alle tariffe ed ai requisiti di accesso nella Ztl per quel che riguarda gli autobus, il Comune di Positano, all’epoca dei fatti guidato dal sindaco Michele De Lucia , aveva stabilito che per l’accesso alla Ztl costituita da via Pasitea, Piazza dei Mulini e via Colombo fosse necessario il pagamento da imporre a tutti gli autobus, esclusi quelli del servizio pubblico locale, di lunghezza inferiore a 7,70 metri e larghezza non superiore a 2,20 metri, di 60 euro per la classe euro 6 e d’una cifra fino a 90 euro per la classe 3: tutto da pagare almeno 45 minuti prima utilizzando l’apposito portale internet comunale, ma prevedendo, solo per i residenti, l’esenzione dalla tariffa del singolo accesso, in caso di autobus classe euro 6, e la possibilità di acquistare convenienti pacchetti annuali a partire da 1.100 euro per la classe euro 3, fino a 600 euro per la classe 5 ed un carnet gratuito, per lo stesso periodo, per la classe 6.