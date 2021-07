Positano, oggi problemi con l’energia elettrica dell’Enel a Fornillo e l’acqua in Via Monte, ecco perchè. Corrente elettrica a singhiozzo nel quartiere della perla della Costiera amalfitana questa mattina, poi l’acqua in Via Monte che mancava. Il problema di Fornillo è stato risolto, ma potrebbe tornare, l’assorbimento è rilevante e ci vorrebbe una nuova cabina elettrica, fondamentalmente è questa la soluzione. In Via Monte nessun problema in particolare, l’Ausino , il Consorzio di risorse idriche che in provincia di Salerno si occupa da Cava de’ Tirreni fino alla Costa d’ Amalfi delle nostre acque stava operando lavori per una tubazione.