Positano oggi 2 luglio si festeggia la Madonna delle Grazie a Montepertuso, questa sera messa del Vescovo Fusco e spettacolo di luci

Positano oggi 2 luglio si festeggia la Madonna delle Grazie a Montepertuso. Questa mattina dal borgo che sovrasta la perla della Costiera amalfitana si è sentita l’atmosfera di altri tempi, si ripete il rito, la messa mattutina della parrocchia guidata da don Raffaele Celentano , poi la musica in piazza e l’attesa in serata per il Vescovo Michele Fusco . L’addobbo della protettrice di Montepertuso da Posaflora, i ragazzi del comitato che portano avanti antiche tradizioni, la musica del Gran Concerto Bandistico Città di Aliano con il meraviglioso spettacolo della proiezione della Beata Vergine sul monte forato, il Monte Gambera renderanno la giornata suggestiva. Consigliamo di utilizzare i mezzi pubblici per la presenza del divieto di parcheggio, per chi vuole andare al ristorante è consigliabile la prenotazione, esistono anche servizi navetta. Vi consigliamo di andare a Montepertuso, non solo per questa che è una delle più belle e sentite feste della Costa d’ Amalfi, unica in Europa per la suggestione del Monte bucato, ma in qualsiasi giorno dell’anno, è un posto unico per clima e contesto ambientale

Messe ore 6.30 (*), 7.30 (*), 9, 11

Ore 8.00: arrivo del Gran Concerto Bandistico Città di Ailano

Ore 10.00: Matinée musicale sul sagrato della chiesa

Ore 19: rosario cantato

Ore 20: santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Michele Fusco

Ore 21: il suddetto Concerto Bandistico eseguirà uno scelto pro-gramma di musica sinfonica

Ore 22.15: conclusione dei festeggiamenti con la proiezione dell’immagine della Beata Vergine sul monte forato

(*) La società Mobility Amalfi Coast effettuerà delle corse straordinarie di pullmini con partenza da Piazza dei Mulini alle ore 6 e alle ore 7.