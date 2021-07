Positano, Nocelle festeggia la Madonna del Carmelo: ecco le celebrazioni di oggi

La Madonna del Monte Carmelo è un’occasione molto sentita per gli abitanti della frazione di Nocelle, a Positano, dove si venera nella chiesa della Santa Croce. La pagina Facebook della Madonna del Carmelo di Nocelle ha condiviso la Novena alla Madonna del Carmine, le cui celebrazioni sono cominciate già ieri con la Santa Messa della vigilia alle ore 20:00 in diretta streaming. Le celebrazioni di oggi, venerdì 16 luglio, si terranno alle ore 9:00, 11:00 e 20:00. Lo Scapolare del Carmine segno di consacrazione a Maria

O Maria, Madre e decoro del Carmelo, a te consacro oggi la mia vita, quale tributo di gratitudine per le grazie che, attraverso la tua intercessione, ho ricevuto da Dio.

Tu guardi con particolare benevolenza coloro che devotamente portano il tuo Scapolare: ti supplico perciò di sostenere la mia fragilità con le tue virtù, d’illuminare con la tua sapienza le tenebre della mia mente, e di ridestare in me la fede, la speranza e la carità, perché possa ogni giorno crescere nell’amore di Dio e nella devozione verso di te.

Ave Maria.

Il santo Scapolare richiami su di me lo sguardo tuo e la tua protezione nella lotta quotidiana, sì che possa rimanere fedele al Figlio tuo Gesù e a te, evitando il peccato e imitando le tue virtù. Desidero vivere in unione con il tuo spirito, offrire a Dio per le tue mani, tutto il bene che mi riuscirà di compiere con il tuo aiuto; e la tua bontà mi impetri il perdono dei peccati ed una più sicura fedeltà al Signore.

Ave Maria.

O Madre amabilissima, il tuo amore mi ottenga che un giorno sia concesso anche a me di mutare il tuo Scapolare con l’eterna veste nuziale e abitare con te e con i Santi del Carmelo nel regno beato del tuo Figlio.

Ave Maria.

“Supplicante a Te ricorro

oh Madre del Carmelo

dammi in questo esilio

la felicità di raggiungere Te

oh Amor dell’anima mia

quanto è grande la Tua Bontà!”