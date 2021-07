Positano, no stop alla campagna vaccinale, domani previste altre 100 somministrazioni

Positano, no stop della campagna vaccinale, domani previsti altre 100 somministrazioni.

Continua senza sosta e a pieno ritmo il lavoro al punto vaccinale di Positano.

Domani sono previsti oltre 100 vaccini. Si ricorda alla cittadinanza che i vaccini, sono rivolti alle persone prenotate.

Comunichiamo inoltre che per chi avesse saltato il proprio turno o per chi non sia stato ancora convocato, di chiamare il seguente numero

+39 335 732 8002, senza recarsi al centro vaccinale.