Positano, nasce il nuovo locale “Take it easy”: fritture, gelati e tanto altro!

“Take it easy” non è la canzone di Mika o degli Eagles, ma la nuova attività che ha aperto i battenti in via Pasitea 158 (vicino all’hotel Reginella), a Positano.

Si tratta di un take away, inaugurato alcuni giorni fa con la presenza di decine di turisti e positanesi, per dare il via alla nuova splendida avventura di Gabriella Maresca. Take it easy offre a possibilità di cibo da asporto come arancini, crocché, vasta scelta di fritture, gelati, e non solo!

Auguri da Positanonews per questa nuova avventura.