Positano, Mimi e Alex Ikonn festeggiano 11 anni di matrimonio al Palazzo Murat

Always believe in LOVE – scrive Mimi Ikonn sui social, l’influencer che ha a cuore l’ambiente e la sostenibilità come ha dimostrato anche a Positano, ha scelto proprio la città verticale per celebrare i suoi 10 anni di matrimonio nell’incantevole cornice di Palazzo Murat.

L’influencer racconta così, ai follower di Instagram, il suo amore con Alex: Sono cresciuta circondata da esempi di relazioni romantiche malsane. Quindi, fin dalla tenera età, sapevo cosa non avrei voluto dalla mia relazione… ​​credevo fermamente che fosse possibile avere una relazione da favola. Quello con @alexikonn è esattamente il rapporto magico che ho sempre sognato.

Nata in Azerbaigian, Ikonn si è trasferita in Canada insieme alla sua famiglia quando aveva circa 16 anni. Dopo essersi diplomata al liceo, Ikonn si iscrisse all’International Business Program presso il Seneca College ma abbandonò il suo secondo anno. Successivamente ha ottenuto un certificato per consulente d’immagine. Ha poi incontrato il suo futuro marito che all’epoca lavorava in una banca in Canada. È stato durante il loro matrimonio nel 2010 che hanno avuto l’idea di creare una società che avrebbe realizzato estensioni per capelli di fascia alta ma a prezzi accessibili. Negli anni seguenti, il marchio è emerso come uno dei leader del settore. Ikonn, Alex e Leyla utilizzano i social media per commercializzare i loro prodotti. Ognuno di loro ha i propri account sui social media e ha anche creato account per l’azienda, inclusi due su YouTube, Luxy Hair e EverythingLuxy.