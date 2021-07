Positano, Michele Longobardi firma per la Juve Stabia Under 15 Nazionale.

La Juve Stabia consolida la sua presenza attiva in penisola Sorrentina, grazie al lavoro dei dirigenti e degli osservatori coordinati da Alfonso Todisco, Longobardi Michele classe 2007, cresciuto nella scuola calcio San Vito Positano, dopo aver disputato un anno nel centro di formazione Giallo-Blu, ha firmato il vincolo pluriennale con il club stabiese entrando a far parte del gruppo squadra Under 15 Nazionale.