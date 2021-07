Positano, matrimonio da favola per dj Colella, a suonare è la musica dell’amore

Positano (Costiera amalfitana) matrimonio da favola per dj Colella, a suonare è la musica dell’amore.

Matrimonio da sogno per dj Colella, sulla spiaggia della magica Positano.

In questa domenica di luglio, si sono celebrate le nozze del famoso Dj Colella, in una Positano che diventa palcoscenico e teatro di un nuovo e tanto atteso “SI”e che fa da cornice all’inizio di un nuovo sogno d’amore.

Dj Colella, meglio conosciuto con il nome d’ arte EDX , etnicamente calabrese e campano , è nato a Zurigo da genitori italiani.

Il dj infatti, attribuisce, alla sua eredità italiana il suo coinvolgimento con la musica fin dalla giovane età, nonché le sue visite estive in Italia.

L’artista svizzero numero uno su Spotify, è stato proclamato genio di musica dance elettronica per il suo talento nella produzione e nel remix.

Classe 1976, EDX, da post e storie riportate su Instagram condivide con i fans la felicità e la gioia per aver coronato il suo sogno d’amore, in una location che con la sua bellezza, più di ogni altra ha saputo e sa raccontare l’amore, in ogni sua piccola sfaccettatura.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri agli sposi!