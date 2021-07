Positano, Luigi Pisacane “Le Tre Sorelle non è stato chiuso da nessuno, ci manca il personale. Variante Delta invenzione giornalistica”. Positanonews sente il patron del rinomato ristorante “Le Tre Sorelle” che molti hanno visto chiuso in questi giorni sulla spiaggia della perla della Costiera amalfitana.

Intanto, come stai e come state, che è successo?

“Stiamo tutti bene, come è successo ad altre attività abbiamo avuto a che fare con questa pandemia pure seguendo tutte le prescrizioni, ora siamo in quarantena e attendiamo fiduciosi , ma il ristorante non è stato chiuso dall’ASL e da nessuno, è chiuso semplicemente perchè non abbiamo personale da sostituire con quello in quarantena. Dopo un caso di un dipendente si sono indicati tutti i contatti , cosa che è stata fatta in maniera corretta e rispettosa delle leggi vigenti, questo però ha comportato che tutti andassimo in quarantena, ma non è stato chiuso il locale. Come è successo per altri ristoranti potevamo riaprire subito, ma ci mancava il personale quindi dovremo aspettare qualche giorno ancora”

Il coronavirus Covid – 19 si sta diffondendo anche in Campania e in provincia di Napoli, fino ad Agerola, da dove proviene un dipendente che aveva contratto il Covid, e ad Agerola ci sono stati casi di variante Delta, questo ha fatto pensare a questa variante anche a Positano , è così?

“Al momento attuale è solo un’invenzione giornalistica, che possa essere o meno la variante Delta lo può stabilire solo un laboratorio d’analisi specializzato, in questo caso l’Istituto Zooprofilattico di Portici, l’ASL da Salerno ha comunicato solo i positivi”

Ci ha colpito che siano stati contagiati anche i vaccinati, una col Johnson, che sarebbe dovuto essere efficace con una sola dose, e uno con il Pfizer, ma aveva fatto solo una dosa, cosa ne pensi?

“Non sono un virologo, credo che vaccinarsi non ti immunizzi totalmente dal Covid, ma ti protegge ed evita o limita l’ospedalizzazione. Importante che stanno tutti bene” Per il 14 o 15 luglio , dopo i tamponi, che tutti ci auguriamo abbiano esito negativo , riaprirete subito? “E’ quello che ci auguriamo anche noi, non subito. Una attività ha bisogno di riorganizzarsi in uno o due giorni , in primis con il personale, apriremo subito dopo che sarà tutto organizzato tutto benissimo, senza trascurare alcun particolare”