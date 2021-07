Positano, l’intervento del sindaco Giuseppe Guida per il concerto “Dante in musica”

Positano. Intervento del Sindaco di Positano Giuseppe Guida per “Dante in musica”, concerto tratto da “La Divina Commedia Opera Musical”. Una produzione MIC con la regia di Andrea Ortis Official. Lo spettacolo porta in scena la celebre opera dantesca esaltandone i versi grazie alle bellissime voci degli interpreti ed alla magnificenza delle musiche di Marco Frisina. Le parole di Dante si sposano con le sonorità create dal compositore in un matrimonio unico e suggestivo. Sabato 10 luglio ore 21:00 presso Piazza Dei Racconti – Positano. Per info e prenotazione: cell 334/9118563. L’ingresso è gratuito e l’evento sarà realizzato in ottemperanza alle normative attuali contro la diffusione del Covid-19. Non mancate!