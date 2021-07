Positano: Laurea in scienze politiche in tempo di Covid, congratulazioni Adriano

Positano: Laurea in scienze politiche, in tempo di Covid per Adriano Sersale.

In questi difficili periodi di pandemia, dove tutto sembrava essersi fermato, uno spiraglio di luce è sembrato provenire proprio da giovani e ragazzi, che nonostante le tante problematiche relative alla didattica a distanza, non hanno perso la speranza ed hanno continuato a lottare per un futuro migliore.

Un grande esempio di determinazione ci viene fornito proprio dal giovane Adriano Sersale, il quale stamane, dopo la discussione della sua tesi, davanti alla commissione esaminatrice, provvisti di tutte le precauzioni necessarie in tempo di Covid, è stato proclamato dottore in Scienze Politiche.

Ad maiora Adriano e da tutta la redazione un grande in bocca al lupo per il tuo futuro.

Photo credit: Paolo Amadei