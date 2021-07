Positano, l’attore LL Cool J ospite del ristorante “Chez Black”

Positano, costiera amalfitana. Il rapper ed attore statunitense LL Cool J (pseudonimo di James Todd Smith) è stato oggi ospite presso il ristorante “Chez Black” sulla Spiaggia Grande di Positano, il locale maggiormente amato dai tanti vip che negli anni hanno trascorso qualche giorno nella perla della costiera amalfitana, dove l’attore ha gustato un’ottima caprese con bufala e burrata, pizze e frittura di pesce.

LL Cool J si è avvicinato giovanissimo al mondo della musica iniziando ad ascoltare i vinili jazz del nonno ma si appassiona subito al nuovo genere che sta esplodendo a New York, l’hip hop. All’età di 14 anni – come riporta Wikipedia – manda alcuni nastri a diverse case discografiche che però lo rifiutano ma un paio di anni dopo viene scoperto dalla Def Jam Recordings di Russell Simmons e Rick Rubin e quindi inizia la sua carriera da rapper. Il suo primo disco Radio viene pubblicato nel 1985. Due anni dopo esce Bigger and Deffer e nel 1988 realizza il brano Goin’ Back to Cali.

Nel 1989 pubblica l’album Walking with a Panther, con il singolo I’m That Type of Guy, che non riscuote molto successo. In seguito pubblica l’LP Mama Said Knock You Out con singoli The Boomin’ System e Around the Way Girl. Il singolo Mama Said Knock You Out vince il Grammy come “Best Rap Solo” e l’LP resta per oltre un anno nella Top Pop Album Chart di Billboard e oltre 70 settimane nella Top Black Album Chart.

Nella primavera del 1993 esce 14 Shots to the Dome. Lavora anche come attore nella sit com In the House. Nel 1995 ritorna con l’album Mr. Smith che diventa doppio platino, e produce i singoli, Hey Lover, in collaborazione con i Boyz II Men, e Doin’ It. Alla fine del 1996 esce un suo Greatest Hits, All World. Nel 1997 esce l’album Phenomenon, con cui ottiene un disco di platino. Nel 2000 esce G.O.A.T. Featuring James T.Smith: The Greatest of All Time, e conduce anche il Kids’ Choice Awards. Nel 2002 pubblica 10, seguito da The Definition (2004), Todd Smith (2006) e Exit 13 (2008). Nel 2005 interpreta un carcerato in attesa della pena capitale nella seconda stagione del Dr. House. Dal 2009 interpreta il personaggio Sam Hanna nella serie televisiva NCIS: Los Angeles, un ruolo che lo farà diventare famoso ed amato da tantissimi fan.