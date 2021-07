Positano, laboratorio di Disegno della Fondazione Michele Theile, l’arte come segno di speranza. Una bellissima iniziativa quella iniziata oggi nella perla della Costiera amalfitana. Valeria Nuzzo, moglie di Edmondo Caprio, si trova a Positano nella casa di Michele Theile per dare luogo ad un laboratorio di Disegno offerto dalla Fondazione a otto bambini, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado che ha inserito questa iniziativa nel Piano scuola.

Il corso ha avuto inizio stamattina alle ore 10:30 dopo una breve presentazione alla quale hanno partecipato anche Mario Quadraroli e Matilde Romito. Un percorso che ci ricorda molto anche l'”Art work shop”, la scuola d’arte di Edna Louise che riempì il paese di artisti, legato a un personaggio di grande spessore come Michele Theile al quale la cittadinanza deve molto, è stato uno dei più grandi artisti sul nostro territorio, un territorio che è stato sempre arricchito da grandi personaggi d’arte, non dimentichiamo Ed Wittstein, per esempio, e non solo. Una iniziativa che vede l’arte come segno di speranza grazie alle future generazioni.