Positano, la vergogna del 118 . La denuncia dei Grassi a Fornillo è un campanello d’allarme per tutti noi, sanità da terzo mondo. Poteva esserci nostro padre, o nostra madre, o un nostro figlio, oggi pomeriggio sulla spiaggia della Costiera amalfitana. Positanonews lo sta dicendo da SETTIMANE manca un presidio sanitario sulla Spiaggia, l’ASL Salerno se ne lava le mani, il Governatore della Regione Campania viene in Costa d’ Amalfi per inaugurare strade o depuratori a Cetara o i concerti al Ravello Festival ma nessuno dice nulla dello scandalo della mancanza assoluta di un presidio sanitario sulla spiaggia più famosa al mondo e non solo, della mancanza di una idroambulanza unica salvavita. E’ evidente che il 118 messo in Via Pasitea prima di arrivare in spiaggia possa metterci anche un’ora, considerati i tempi della telefonata al 118 e tutte le problematiche logistiche. L’ambulanza del 118 deve partire da Via Pasitea, poi i soccorritori arrivati ai Mulini devono scendere per la via del depuratore, chiedere il piacere ai Porter, poi in spiaggia al molo bisogna chiedere il piacere a una barchetta. Se non è terzo mondo questo cosa è? E stiamo dicendo che ci scappa il morto, è il morto c’è stato già a Praiano, anche se dicono che in quel caso non si poteva fare nulla. Una volta a Positano c’era un presidio medico del 118 in spiaggia e c’era anche un mezzo nautico di soccorso, poi una volta c’era una idroambulanza, oggi c’è solo la fortuna di avere tra i bagnanti, come oggi, dei medici.

Ecco il post di denuncia, un abbraccio a tutta la famiglia Grassi e solidarietà da noi e da tutto il paese, mentre c’è chi fa i post sui social network nessuno vede i reali problemi che possono pregiudicare vite umane!