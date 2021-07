Positano, la necessità delle barriere e della pulizia del mare

Positano, Costiera amalfitana. Il movimento marino e le correnti a volte fanno emergere qualcosa in superficie, nulla di preoccupante, in base alle analisi Arpac il nostro mare è pulitissimo, ma si rappresenta la necessità delle barriere che una volta c’erano e della costante pulizia del mare ora che sta aumentando il turismo . In questo caso, da foto inviate in redazione , si tratta di un movimento naturale , come quello delle alghe marine , che colpisce solamente alla vista , ma va comunque pulito lo specchio marino e tenuto sotto controllo.