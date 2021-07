Positano, la giornalista Rai Biasutti festeggia il compleanno del figlio: “Il posto più sicuro al mondo”

In molti scelgono Positano e la costiera amalfitana per trascorrere alcuni giorni in totale relax o celebrare un avvenimento importante come anniversario, nozze o compleanno. Eì proprio questo il caso di Frediana Biasutti, la giornalista Rai che festeggia il compleanno del figlio Niccolò a Positano, dove ha scelto lo stabilimento balneare Grassi di Fornillo. “Sicurezza, serenità e bellezza”. Sono queste le parole chiave per la collega giornalista e il suo soggiorno a Positano in occasione del compleanno di Niccolò.

Frediana Biasutti è giornalista professionista dal 1997, lavora al Tg2 dal 1997, venendo assunta definitivamente nel 2003 e dove da ottobre 2013 conduce l’edizione delle 13.

A 18 anni scrive il primo articolo per l’Espresso, che a vent’anni dai fatti del ’68 selezionò uno studente del liceo dove studiava, il Visconti di Roma, per questo evento.

In seguito ha conseguito la laurea in Lettere, quindi ha conseguito un master in giornalismo alla Scuola di Perugia collaborando nel frattempo con altre redazioni come quella del Tg5, l’Ansa e alcuni settimanali del gruppo Mondadori.

Quindi, terminata la scuola, ha lavorato a Grazia e a Verissimo, occupandosi prevalentemente di cronaca nera; arrivata al Tg2 ha lavorato alle redazioni Costume e Società e Esteri – la sua passione – oltre a condurre lo spazio Tg2 Insieme.