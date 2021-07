Positano, la frazione di Montepertuso si prepara alla solennità della Madonna delle Grazie

Positano. Domani, venerdì 2 luglio, la frazione di Montepertuso vivrà la solennità della Madonna delle Grazie, una delle feste più belle di tutta la costiera amalfitana e che ogni anno attira gente anche dai paesi vicini e tantissimi turisti. Purtroppo anche quest’anno, come avvenuto nel 2020, l’emergenza Covid non consentirà di vivere questa giornata nel rispetto di tutte le tradizioni ma sicuramente quello che non mancherà è la fede dei positanesi e la loro devozione per la Madonna delle Grazie. La frazione di Positano è comunque illuminata a festa e nell’aria si respira il sapore del giorno della vigilia, l’attesa per il 2 luglio.

Abbiamo sentito anche Don Raffì, parroco di Montepertuso, il quale ci ha confermato il grande amore che lega gli abitanti della frazione alla loro Madonna, amore che portano nel cuore anche quando sono costretti a vivere lontano dalla loro terra.