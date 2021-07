Positano , la Chiesa va incontro ai giovani contro il bullismo, sentiamo don Giovanni Pisacane

Positano, Costiera amalfitana. Una bella iniziativa post Covid, finalmente in “presenza”, con tutte le dovute cautele e misure rispettate, voluto dall’Arcidiocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni, il tema delicato è il bullismo, come ci dice don Giovanni Pisacane, responsabile della pastorale giovanile, originario di Vietri sul mare .

Michele Dir. Positanonews Di: L’incontro si tiene nell’Oratorio della chiesa madre, Santa Maria Assunta, che ha messo a disposizione il parroco don Danilo Mansi , a partecipare , come ci informa don Giovanni, la pedagogista dottoressa Annalisa Armenante.

ll Covid ha peggiorato i rapporti fra i giovani e aumentato anche le violenze, sopratutto sui social network, ma quello che è peggio ha isolato e “chiuso” in se tanti ragazzi e ragazze.

“Ci sono giovani che anche finito il lockdown non vogliono uscire più di casa, ci sono tanti problemi e ci saranno anche nei prossimi anni – ha detto don Giovanni a Positanonews -, sarà difficile riabituarli alla socialità, in molti soffrono in silenzio”