Positano, la buona notizia : riapre “Le Tre Sorelle”

Positano, Costiera amalfitana il ristorante Le Tre Sorelle riapre ai suoi clienti dopo alcuni giorni di stop, a partire dagli inizi di luglio. Proprio in quei giorni a causa di un contatto positivo al Coronavirus Covid 19 proveniente da Agerola, dove purtroppo si era sviluppato un focolaio, a cui auguriamo pronta guarigione, a lui e a chi è rimasto positivo, per seguire le procedure poi tutto il personale è stato messo in quarantena, confermato l’esito negativo del tampone , quindi il personale, che si è negativizzato, può tornare a lavorare in perfetta sicurezza. Il locale non è mai stato chiuso dall’Asl di Salerno e da nessuno , come scritto erroneamente, ma dagli stessi titolari prima per sanificare e poi perchè tutto il personale appunto si era messo in quarantena. I casi di Covid poi non erano Delta come scritto da altri giornali

Il titolare dell’esercizio, Luigi Pisacane, aveva smentito il tutto a Positanonews: “Al momento attuale è solo un’invenzione giornalistica, che possa essere o meno la variante Delta lo può stabilire solo un laboratorio d’analisi specializzato, in questo caso l’Istituto Zooprofilattico di Portici, l’ASL da Salerno ha comunicato solo i positivi.” Ed infatti così è stato

Per fortuna tutto è andato per il meglio, e “Le Tre Sorelle” si prepara ad ospitare vip da tutto il mondo che fanno tappa a Positano. Teniamo sempre alta l’attenzione, come abbiamo visto anche a Capri e Vico Equense ci sono stati casi provenienti questa volta da turisti, ma senza conseguenze, quando, come in questo caso, si seguono le regole della quarantena e delle norme di contenimento previste da questa Pandemia.

Un abbraccio affettuoso a tutta la famiglia Pisacane e a tutti i dipendenti e un grande augurio di buon lavoro .