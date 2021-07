Positano, incendio domato in Via Cristoforo Colombo. I complimenti dell’Assessore Raffaele Guarracino

Positano, costiera amalfitana. Su quanto avvenuto abbiamo sentito Raffaele Guarracino, assessore con delega alla viabilità, ai vigili e alle pubbliche relazioni: «Un grande ringraziamento ai Vigili Urbani prontamente intervenuti sul posto ed ai cittadini che hanno tempestivamente chiamato i soccorsi. Purtroppo paghiamo il problema geografico di essere l’ultimo paese della provincia di Salerno e, quando i Vigili del Fuoco vengono allertati, i tempi di attesa sono logicamente più lunghi per la distanza chilometrica. Quest’anno i Vigili Urbani sono in numero maggiore, superiamo infatti le dieci unità, garantendo un controllo maggiore del territorio».

Invitiamo i cittadini, in caso di incendio, ad avvisare il 115 segnalando sempre la presenza di una stazione dei Vigili del Fuoco a Piano di Sorrento che, pur essendo in un’altra provincia, ricade in un territorio molto più vicino accorciando quindi i tempi di attesa.