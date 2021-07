Positano: in zona Acquolella di nuovo senz’acqua. Ancora disagi a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per quanto riguarda l’erogazione idrica. Dopo le diverse segnalazioni arrivateci ieri a causa della mancanza di acqua in zona Acquolella, la strada condivisa tra il Comune di Positano e la Provincia di Salerno e che porta alle frazioni di Montepertuso e Nocelle, anche oggi, sabato 31 luglio 2021 si ripresenta lo stesso problema.

Infatti, nella giornata di ieri, molte famiglie, senza alcun preavviso da parte dell’Ausino, la società che si interessa del servizio idrico anche in molti Comuni della Costa d’Amalfi, si sono ritrovate a passare diverse ore senza la fornitura di acqua.

Nel corso della notte, era stata ripristinata la normale erogazione idrica, ma quest’oggi la zona Acquolella si ritrova nella stessa situazione di ieri, nuovamente senza nessun avviso.

Speriamo che questo problema, che crea numerosi disagi ai diversi cittadini, venga presto risolto.