Positano, in rada nella città verticale “Nord” il mega yacht di lusso.

Lusso sfrenato, mega ville galleggianti con ogni tipo di comfort per vacanze da mille e una notte. Yacht da milioni di euro che d’estate solcano i mari delle località più in voga tra i vip. E’ già da qualche settimana che la Costiera Amalfitana è nella rotta di quello che è un turismo a sei zeri, dopo il difficile 2020 segnato dalla pandemia e dalla diffidenza a spostarsi e viaggiare.

Abbiamo in rada nella città verticale della Costiera il giga yacht Nord, che non passa certamente inosservato.

Realizzato ad inizio anno nei cantieri Lürssen in Germania, il “Nord” è uno yacht di 142 metri con 20 cabine e cinque ponti: elicottero su quello principale, poi piscina, beach club e persino un sommergibile. Per noleggiare lo yacht Nord, bisogna sborsare una cifra che si aggira attorno ai 200 mila euro al giorno. Roba per pochi. Infatti a bordo pare ci sia Aleksej Mordaschov, uomo d’affari miliardario russo. Nella classifica di Forbes, che tiene conto dei beni di tutta la famiglia, Mordaschov è al primo posto tra i miliardari russi.

Il mondo del turismo nautico è particolare, esigente, ma anche remunerativo. Prima che scoppiasse il covid, Positano era reduce da un’annata positiva come quella del 2019.