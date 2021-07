Positano: in piena ripartenza, è la meta più gettonata da turisti e VIP. La perla della Costiera amalfitana oggi su Rai 2

Il mare di Positano, blu come gli Azzurri che scenderanno in campo nell’attesissima finale di questa domenica, 11 luglio.

La perla della Costiera amalfitana, il suo piccolo miracolo già lo ha compiuto, attirando anche in questo periodo difficilissimo, milioni di turisti.

In una intervista ai microfoni di Rai2 infatti, il primo cittadino, asserisce:-“Qualità e servizi di eccellenza, ma non solo, tanta serenità e sicurezza sanitaria per tutti i nostri ospiti e per tutti quelli che sceglieranno Positano, come meta per le loro vacanze”.

Ci si attende, dunque, in questa rovente estate 2021, una ripresa e addirittura, gli stessi numeri del 2019, con presenze provenienti da Stati Uniti, Germania, dalla Francia e Inghilterra, grazie anche alla valorizzazione del buon pesce e dei piatti tradizionali della Costiera e della Campania in generale.

A Positano, inoltre, non manca di certo la cultura, infatti verrà ospitata da luglio ad ottobre una mostra di Lello Esposito, artista napoletano, interprete del simbolismo campano.

Non resta dunque, che vivere questa meravigliosa estate in questo piccolo pezzo di Paradiso. In primo piano uno degli alberghi a cinque stelle più belli della Costa d’ amalfi e della Campania l’ Hotel Le Agavi della famiglia Capilongo con il ristorante di mare più bello della Costiera a Remmese e il grandissimo chef stellato Luigi Tramontano a “La Serra”

Lo scenario unico , una Positano piena di yacht e turismo di qualità