Positano in festa: auguri a Don Danilo Mansi per il suo primo compleanno da guida spirituale della città verticale!

Servo per amore.

Auguri immensi, cordiali e ricchi di affetto per il nostro Reverendo parroco Don Danilo Mansi per il suo primo compleanno come guida spirituale di Positano. Primo compleanno alla guida della parrocchia di Positano. Per Don Danilo non c’è bisogno di presentazioni, un sacerdote, parroco, padre spirituale di tutti, un parroco legato alla Vergine SS Assunta, legame della Vergine che accomuna la città di Positano con la città d’origine del Reverendo Don Danilo. La sua bontà d’animo, il suo amore per la Vergine Santissima ed il Signore, ne e` la prova del fatto che egli ama stare tra la gente aiutare il prossimo e soprattutto accogliere, coinvolgere i bambini, ragazzi ed adolescenti alla Chiesa, testimone ne è la bella iniziativa del Grest sentito e partecipato.

Da parte mia e della mia famiglia vanno i più affettuosi auguri di un sereno felice e Santo Compleanno, affidiamo al Signore il caro Don Danilo affinché` lo possa custodire per sempre nella sua Vigna.

Auguri di Cuore Don il Signore ti benedica. Prosit