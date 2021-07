Positano, il quartiere di Liparlati onora San Giacomo. Torna all’antico splendore l’altare della chiesa

Positano. Cresce l’attesa per la solennità di San Giacomo che si festeggia nella chiesa a lui dedicata nel quartiere di Liparlati. Tutto è pronto per le celebrazioni di domani e l’altare della piccola chiesa si mostra in tutto il suo ritrovato splendore dopo i recenti restauri con i bellissimi e preziosi candelieri ed arredi sacri che anticamente si mettevano sull’altare. Tutto il quartiere di Liparlati ha collaborato alle opere di restauro per rendere la chiesa dedicata a San Giacomo un vero gioiello nel cuore della città verticale.

Ed ora, in occasione della festa del 25 luglio, si è deciso di ripristinare l’altare così come si usava anticamente. Un tuffo nel passato che sicuramente renderà questo giorno ancora più bello e prezioso con la partecipazione dei tantissimi fedeli che ogni anno vengono con devozione ad onorare San Giacomo.

Domani, 25 luglio, saranno celebrate le Sante Messe alle 7.00 ed alle 10.00 nella chiesa di San Giacomo ed alle 20.00 ci sarà la celebrazione della Messa solenne in Piazza Bellina.

La statua del santo resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al prossimo settembre essendo il 2021 l’anno dedicato a San Giacomo.