Positano, i fuochi d’artificio in occasione dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie. Nel corso della serata di ieri, venerdì 2 luglio 2021, per celebrare la festività della Madonna delle Grazie, Santa Protettrice di Montepertuso, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sono potuti ammirare degli splendidi fuochi artificiali.

Foto di Giuseppe Di Martino

Il momento è stato ancora più gioioso del solito, in quanto sono stati realizzati in contemporanea con la vittoria dell’Italia contro il Belgio: insomma, invece del diavolo han perso i diavoli rossi Italia semifinale agli Europei.

Foto di Giuseppe Di Martino