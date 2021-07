Positano, grande ripresa del turismo, il live di Positanonews

Positano (Costiera amalfitana), grande ripresa del turismo, il live di Positanonews.

Ci troviamo nel fiore all’occhiello della Costiera amalfitana, Positano, dove il turismo, sia quello locale, sia quello estero, sembra aver subito una forte ripresa.

Lo dimostra infatti, anche il nostro breve video, girato nei vicoli di Positano, dove abbiamo incontrato e scambiato quattro chiacchiere, con alcuni ospiti, incontrati per caso, che hanno scelto, la perla della Costiera proprio come meta per trascorrere le loro ambite vacanze estive.

“Il turismo in Costiera è in forte ripresa, continuiamo sempre nel rispetto delle regole, augurandoci che per settembre tutto rimanga invariato e non si registri un ulteriore impennata di contagi.

Gli alberghi non sono pienissimi, ma quello che ci preoccupa è mantenere sempre la prudenza e rispettare le regole, per garantire a tutti i nostri ospiti un’estate all’ insegna della massima sicurezza possibile”, queste le parole dell’albergatore, Lorenzo Cinque.

Dunque c’è voglia di mare, di Sole e di relax in Costiera.

Godiamoci questa meravigliosa estate 2021, all’insegna della spensieratezza, del divertimento e dell’allegria, ricordandoci sempre di rispettare tutti i protocolli di sicurezza previsti, per far sì che la pandemia possa essere solo un brutto ricordo, nella speranza di poter ritornare più forti di prima.

Buona estate 2021!