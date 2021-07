Positano, ecco Maryna: la star da 19 milioni di likes su TikTok torna in costiera amalfitana

Dopo una tappa a Positano di alcune settimane fa, ecco che torna una delle tiktoker più apprezzate in italia, ma anche all’estero, con quasi 20 milioni di “mi piace” su TikTok.

Maryna è una giovanissima influencer italo-spagnola, e vanta un pubblico milionario, dopo aver raggiunto un milione e mezzo di follower su TikTok, un milione su Facebook e un milione su Youtube. Su Instagram, invece, ha pubblicato una foto che la ritrae in barca in costiera amalfitana. Al rientro dalla capitale per il suo primo film “Gli idoli delle donne” con Lillo e Greg, Maryna ha ben deciso di concedersi qualche giorno di totale relax tra le acque della Diva Costa.

Maryna ha iniziato la sua attività un paio di anni fa circa, aprendo una pagina Facebook per utilizzarla come “vetrina” per far vedere ciò che sapeva fare, in particolare per pubblicare video cover visto che ha sempre amato cantare. Poi incitata da alcuni amici, Maryna ha deciso di realizzare un video in cui imitava simpaticamente le fashion blogger e ha avuto un successo strepitoso, ma anche inaspettato. Da quel momento ha cominciato a pubblicare video e sketch comici su situazioni comuni e sulla realtà dei giovani.