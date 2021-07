Positano, ecco “Aprea 35” il nuovo gioiellino della flotta Lucibello

Positano, la flotta dei Lucibello accoglie una new entry. Si chiama Aprea 35, e un suo fratellino era già in uso come charter a Capri dall’estate scorsa.

Dotato di una carena progettata dallo studio Marine Design, che ha già firmato numerosi progetti di Apreamare, il Gozzo 35 può imbarcare 10 persone e tra le altre caratteristiche ha quella di poter installare motorizzazioni da 270 a 320 hp.