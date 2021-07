Positano e Praiano, le scuole secondarie avviano il progetto “Ceramicamica”.

Tra le attività del Piano Scuola Estate 2021, rientra il progetto “Mani in pasta: Ceramicamica” curato dalla prof.ssa Concetta Fusco e realizzato con il supporto dell’esperta esterna Claudia Irace.

Obiettivo del progetto è stato di far riscoprire l’arte della ceramica e quindi suscitare negli alunni il desiderio di cimentarsi in uno dei più antichi mestieri del nostro territorio, promuovendo al contempo la socializzazione tra alunni di classi verticali.

Questi progetti da sempre aiutano e fanno bene ai ragazzi, che imparano a cimentarsi e confrontarsi in questo modo, con il “fare”, imparando sempre più a saper utilizzare le loro capacità e soprattutto a sviluppare la loro manualità, toccando con mano le radici della nostra terra.

Tali progetti inoltre aiutano i ragazzi a non perdersi di vista nel periodo delle vacanze estive, ma rappresentano un vero e proprio collante, un modo per potersi rincontrare. Dunque non solo un progetto ma un vero e proprio modo per favorire l’integrazione l’aggregazione tra i giovani.

Dopo un anno di emergenza epidemiologica che ha compromesso il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza, il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle istituzioni scolastiche fondi per garantire un supporto agli apprendimenti attraverso il Piano Scuola Estate 2021.

Grazie a questi fondi la scuola ha messo in campo progettazioni a partire dal mese di giugno 2021 con l’obiettivo principale di promuovere la socializzazione, attraverso attività laboratoriali dell’area creativo-espressiva, a dimostrazione che la scuola, non impartisce solo nozioni ed informazioni per l’arricchimento del proprio bagaglio culturale, ma aiuta a formarci a 360 gradi, educandoci anche al saper fare, formando così i futuri uomini e le future donne del domani.

I nostri complimenti per queste iniziative, sperando che ogni anno possano essere sempre più numerose.