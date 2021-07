Positano e la Campania… un’esplosione di sapori e di colori, Sabrina Salerno ci affascina e si affascina. Una bellezza e simpatia unica, Sabrina Salerno fra Sorrento e Positano in Costiera amalfitana il suo ultimo tweet per Positano “Positano e la Campania… un’esplosione di sapori e di colori”

Le sue forme strepitose , il sorriso smagliante, l’ottimismo e la voglia di vivere e di divertirsi, una sensualità che è un’esplosione che risalta a mare

Lo sa bene Sabrina Salerno. La showgirl italiana continua la sua estate italiana. Sempre in giro in posti che non escono dalla nostra Penisola. Il motivo? Risanare e far tornare a essere grande il turismo italiano. Almeno era quello che annunciava lei già a inizio primavera.

E continua a farlo in maniera strabiliante. Nell’ultimo scatto, postato sul profilo personale di Instagram, seguito da ben 948mila persone, si è presentata in tutta la sua esplosività. Bella come il sole è dirle poco o nulla. Guardare per credere.

Foto 3 di 3





Questa volta scende al Sud, Italia. Ma sempre della nostra Penisola si tratta. Sabrina Salerno è del tutto incontenibile. Per risalire l’acqua del mare prende le scalette e di colpo mostra tutta la sua esplosività. Niente da dire, ma solo da apprezzare. Cosa? Bellezza e sensualità in un solo colpo.

Lo stesso colpo che ha fatto prendere ai suoi follower. E non è di certo finita qui. La showgirl italiana li fa impazzire davvero tutti. D’altronde lo aveva detto qualche mese fa, che sarebbe stata un’estate molto bollente. O almeno: lo aveva fatto capire. Ora lo fa vedere pure!