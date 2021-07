Positano, da ore decine di famiglie senza acqua e l’Ausino non spiega e non interviene ancora. Ci arrivano diverse segnalazioni per la mancanza d’acqua nella cittadina della Costiera amalfitana, da Via Monsignor Saverio Cinque a Via Corvo, per intenderci la strada , condivisa fra Comune di Positano e Provincia di Salerno, che porta alle frazioni di Montepertuso e Nocelle.

Il Consorzio dell’Ausino , che si occupa delle risorse idriche, non ha inviato nessun avviso a tal proposito e neanche troviamo nulla sui canali istituzionali, sito internet o pagina facebook o altri social network.

Speriamo che la cosa si risolva al più presto, alcune famiglie non hanno neanche il serbatoio. Da Cava de’ Tirreni, sede della società, alcuni cittadini dicono che fanno sapere che interverranno, il motivo di tale possibile calo di pressione, come sembra essere, e il perchè vi sia stato, ancora non è stato comunicato. E’ inaccettabile che in piena estate possa succedere una cosa del genere.

