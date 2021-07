Positano: da Lucibello i tour dell’estate! A Positano, in Costiera Amalfitana, a partire dal 30 maggio, è iniziata la Stagione Estiva anche di Lucibello, “Nati per vivere il Mare”, del quale sono stati ripresi i servizi nel pieno rispetto delle norme previste. Come sempre, tramite loro sarà, inoltre, possibile trovare Qualità, Passione e Sicurezza.

Tra le iniziative messe in campo quest’anno, una delle più significative è sicuramente quella dei tour dell’estate, tra Capri, Amalfi e Nerano. Inoltre, per il fine settimana è previsto lo Spritz Sunset!

Prenota ora il tuo tour!

MARTEDì (Tuesday) – CAPRI FULL DAY

80€ A PERSONA

GIOVEDì (Thursday) – AMALFI FULL DAY

65€ A PERSONA

VENERDì (Friday) – GALLI/NERANO

50€ A PERSONA

VENERDì/ SABATO (Saturday) – SPRITZ SUNSET

30€ A PERSONA

Per maggiori informazioni:

info@lucibello.it +39 3667529243