Positano: convocato il Consiglio Comunale il 19 luglio

Si avvisa la popolazione che la riunione di questo CONSIGLIO COMUNALE si terrà il giorno 19.07.2021 alle ore 09.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 20.07.2021 alle ore 09.30 nella sala consiliare “Andrea Milano” dell’edificio comunale per deliberare sull’ordine del giorno in allegato. La riunione si terrà in seduta pubblica nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

L’ordine del giorno è il seguente: