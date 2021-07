Positano, controlli a tappeto della polizia municipale. Anche ai padroni dei cani e per i rifiuti

Positano, controlli a tappeto della polizia municipale. Quello che vogliamo sottolineare è che vi sono state sanzioni anche ai padroni dei cani che girano senza guinzaglio e senza le buste per raccogliere gli escrementi . Le cacche dei cani , anche se sembra incredibile, per molti è un problema serio.

Un grosso lavoro dei caschi bianchi della perla della Costiera Amalfitana, che i cittadini positanesi apprezzano in modo particolare, stando a quanto raccontano a noi di Positanonews, in quanto stanno intervenendo anche con sanzioni ai padroni di cani, che non girano con le buste per raccogliere i rifiuti o con il debito guinzaglio.

Inoltre, vengono elevate multe per il conferimento errato dei rifiuti, non solo alle attività, ma anche ai privati.

Ma non si ferma qui l’opera dei vigili urbani guidati da Sergio Ponticorvo : sono state fatte anche sanzioni per assicurazioni, carte di circolazione e vari documenti irregolari o scaduti.

Giornalieri, oramai, anche gli interventi del carro attrezzi, che rimuove le auto parcheggiate in divieto di sosta.

Insomma, davvero complimenti a Positano, che si dimostra il paese della Costiera Amalfitana che fa maggiormente rispettare le regole. Sicuramente, tutto è perfettibile, ma se ci guardiamo intorno, altri comuni della Campania non fanno altrettanto.